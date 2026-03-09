野球を通してスポーツの力や感動を多くの人に伝えようと、栃木市で７日、ベースボールフェスタが開かれました。

この催しはエイジェックが地域貢献の一環で開いたもので、栃木市の「エイジェックさくら球場」で行われました。

「エイジェック硬式野球部」と、グループで運営する、野球の独立リーグ・ルートインＢＣリーグの「栃木ゴールデンブレーブス」の練習試合などが行われ、互いのチームのファンらおよそ１００人が会場を訪れました。

栃木ゴールデンブレーブスは４月の開幕に向けキャンプインしたばかりで、今シーズン初の練習試合。ピッチャー陣の補強を図っていて、藤、青柳、松田、川根と新人投手を積極的に起用します。

試合が大きく動いたのは７回表。２対１でエイジェックがリードする中、栃木ゴールデンブレーブスのキャプテン・楠本のタイムリーで同点に。その後、１アウト満塁のチャンスに４番・吉田がホームラン。吉田はこの日２本のホームランでチームに貢献し、８対６で栃木ゴールデンブレーブスが勝ちました。

練習試合が終わった後はグラウンドが解放され、訪れた人達がキャッチボールなどで選手らと触れ合って、スポーツの魅力を体感していました。