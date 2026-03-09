トラックが正面衝突し信号機“ポッキリ”　下り坂から車線はみ出し歩道乗り上げ　車両大破し60代運転手が顔に軽いけが　大分市

大分県でトラックが信号機に衝突する事故の瞬間がカメラに捉えられた。トラックは下り坂を走行中に車線からはみ出し、歩道に乗り上げて信号機に衝突したとみられる。信号機は折れ曲がり、トラックは前方部分が大きく破損した。

トラック衝突で信号機が“折れ曲がる”

大分市・明野北の道路で6日午前5時過ぎに撮影されたのは、交差点の先でトラックが信号機に衝突する事故の瞬間だ。

現場は多くの車が行き交う片側2車線の県道だった。

事故のあった現場では、トラックがぶつかった信号機が根元の部分から完全に折れ曲がっている様子が確認されている。

一方、トラックは前方部分が大破し、破片が散乱していた。運転席側は大きく潰れ、原形を留めていなかった。

車線からはみ出し衝突か…運転手けが

警察によると、トラックを運転していたのは60代の男性だった。

下り坂を走行していたところを車線からはみ出し、歩道に乗り上げて信号機に衝突したという。この事故でトラックの運転手が顔に軽いけがをして病院に搬送されたが、命に別条はなかった。

また、信号機が壊れた影響で、現場の道路では一時、警察による交通整理が行われた。

（「イット！」 3月6日放送より）