錦戸亮主演『映画 1リットルの涙』“解禁日”に反響「今日発表なの泣かせに来てる」「粋だね」
俳優・錦戸亮が主演を務める『映画 1リットルの涙』が2027年に公開されることが9日、発表され、SNSを中心に反響が広がっている。劇中ではレミオロメンの「3月9日」と「粉雪」の2曲がテーマソングとして起用されることも明らかになり、「3月9日」に発表されたことにも注目が集まっている。
今作は、木藤氏の『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）と、母・木藤潮香が娘と過ごした日々をつづった手記『いのちのハードル「1リットルの涙」母の手記』（幻冬舎文庫刊）を原作とする作品。1986年に発売後、シリーズ累計200万部を超えるベストセラーとなり、世界中で読み継がれてきた。
2005年には沢尻エリカ主演で連続ドラマ化され社会現象的な人気を集め、錦戸はドラマ版でも麻生遥斗役として出演。今回の映画では再び同役を演じる。
今回解禁されたスーパーティザービジュアルには、粉雪が降る中にたたずむ遥斗の姿が写し出され、超特報は「15年が経った今も、読んでくれてる人がいるって知ったら、あいつ喜ぶかな────」という遥斗の言葉から始まる映像となっている。
劇中では合唱曲として「3月9日」が使用されており、今回の発表日も「3月9日」だったことにSNSでは「“良い解禁日”すぎる」「今日『3月9日』にこのニュースが聞けるなんて、まさに運命ですね」「3月9日に大人になった麻生くん」「3月9の今日発表なの泣かせに来てる」「9日発表したっていうのも粋だね」などの声が寄せられている。
