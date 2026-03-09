全国で最も多い名字「佐藤」のゆかりの地とされる佐野市で３月１０日の「佐藤の日」に合わせ「佐藤さん」対「鈴木さん」のサッカーによる頂上決戦が行われました。

これは佐野市が「佐藤さんゆかりの地」としてＰＲする一環で発足した「佐藤の会」が毎年３月１０日の語呂合わせで「佐藤の日」を記念してイベントを開いているものです。

去年は、全国で２番目に多い名字「鈴木さん」との草野球での頂上決戦が行われ、今年はサッカーでの対決となりました。

佐藤チームの監督を務めるのは、元サッカー日本代表の佐藤勇人さん。対する鈴木チームの監督は、去年に引き続き、元プロ野球選手イチローさんのものまね芸人「ニッチローさん」です。

試合には、全国から集まった佐藤さんと鈴木さん３４人が出場し、３５分ハーフで展開されました。前半から体を張ったプレーが繰り広げられます。

開始早々、鈴木チームが、ＰＫのチャンスで先制。一方の佐藤チームもゴールを決め、試合は１対１と同点となります。さらに、その直後、佐藤チームが得点を決め、勝ち越しに成功します。

後半に入ると、さらに試合はヒートアップ。鈴木チームが得点を決めれば、佐藤チームも負けじと得点。互いに譲らぬシーソーゲームとなります。

また午後３時１０分になると試合を一時中断して、佐藤時報を行う場面も。会場からは歓声が上がり、その勢いに乗った佐藤チームがさらに得点を重ね、結果は４対２。

プライドをかけた頂上決戦は、佐藤チームが連覇を成し遂げました。