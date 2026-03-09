３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が９日、都内で「ＦＡＮＣＬ ＳＫＩＮ ＰＡＴＣＨ」全国ローンチ発表会に登場した。

ファンケルが開発したＡＩ角層解析を行う新サービス。自分に合ったケア方法を知り、一人ひとりが肌状態を正しく知ることができる。公開された新ＣＭではミセスの楽曲「ケセラセラ」が採用。ボーカル・大森元貴は「前を向いて突き進んでいく（曲の）テーマにすごく合っている。自分の強みだったり、ポテンシャルを知ったり、前向きに頑張ろうと思えた」と喜んだ。

イメージキャラクターに就任した３人は同サービスを使用した肌の健康測定結果を発表。「スキンケアが好き」と話す大森が「若々しさに満ちた肌」と診断されると、若井滉斗は「大森はぷくぷく赤ちゃん肌。確かに納得ですね」とうなずくと、藤澤涼架も「スキンケア一番しているので、さすがです」と口をそろえた。

さらに大森は事前アンケートで毛穴に悩みがあると回答しており、実際に診断結果でも同じことを指摘された。大森は「年を重ねていく上で悩みというか、指摘されるかなと。ですよねってところで」と予感していたことを明かすと、若井は「さすが、天才肌やね」と絶賛。藤沢も「普段から先々のことを考えているので、自分自身のことも考えているんだなと思いました」とたたえると、大森は恥ずかしそうにしながらも喜んでいた。