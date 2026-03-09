◆大相撲春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）

西序ノ口筆頭・豪鬼神（式秀）が白星発進した。立ち合いで東同筆頭・朝平井（高砂）の当たりを受け止める形となって後退。土俵際ではたき込んだが「一気に持っていくつもりでいたけど、立ち遅れてしまった。全く足が出てなくて引いてしまったので修正しないと」と内容を反省した。

先場所は東序二段９９枚目で３勝４敗と負け越し、序ノ口に転落した。２月は部屋で四股やすり足などの基礎運動を増やし、体を作り直したが、序ノ口で相撲を取るのは入門した２０１７年夏場所以来、約９年ぶり。「逆にドキドキした」と緊張もあったという。

周囲からは「負ける地位ではないから、しっかりやれ」とハッパをかけられ、場所前の部屋の慰問では師匠の式秀親方（元幕内・北桜）に促され、初の各段優勝を宣言して今場所に臨んでいる。「今日の相撲内容だとまだまだ。一番一番、もっといい内容で取らないと勝てない」と奮起を誓った。

序ノ口で取組時間も早まった。この日は午前７時に大阪・八尾市の宿舎を出発し、８時過ぎに会場入り。付け人を務める横綱・豊昇龍（立浪）の明け荷の準備をした後で体を動かし、取組を終えたのが午前９時４０分頃。午後６時前の豊昇龍の結び前の一番まで長い一日となるが、「散歩しておいしい店を見つけて、トレーニングをしようと思います」。空き時間も有効活用し、コンディションを整えていく。