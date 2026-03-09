「オープン戦、日本ハム５−４ロッテ」（８日、エスコンフィールド）

６年ぶりに古巣復帰した日本ハム・有原が北海道のファンに温かく迎えられた。本拠地・エスコンでの復帰後初登板。「すごく声援もいただけたし、新しい気分で投げられた」と、少し頰を緩めた。

立ち上がりから制球が定まらず、三回途中４安打２失点。毎回の５四球を与え、球数が５９球となったところで交代した。「修正するところがたくさん出た。いろんな球種をしっかり投げたいと思っていたが、コントロールできていない部分があった」と反省した。

ただ、これが２月２６日の韓国・ハンファとの練習試合（名護）に続く２試合目の実戦。加藤投手コーチは「ここからスタートという感じ。彼に関しては何も言うことはない。開幕にしっかり合わせるでしょう」と信頼を寄せた。

開幕４戦目となる３１日のロッテ戦（エスコン）の先発が内定している２年連続最多勝右腕。次回登板は１４、１５日の巨人戦（東京ド）のいずれかがが有力だ。「次はしっかり修正して状態を上げていけたら」。冷静に淡々と、残り３週間を使って仕上げていく。