フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は９日、ＷＢＣ １次ラウンドＣ組で日本が４―３でオーストラリアを破り、３連勝を飾り１位通過で準々決勝進出を決めたことを報じた。

スタジオでＭＣを務める谷原章介は、８―６で勝利した７日の韓国戦を「生で観戦させていただきました。最高の試合でした。ホント最高でした」と明かした。

番組では、韓国戦を観戦直後の谷原を取材した。谷原は６日の同番組で先発オーダーを予想し吉田正尚外野手（レッドソックス）、鈴木誠也外野手（カブス）をスタメンから外していた。６日の放送で谷原はその理由を「吉田選手は、鈴木選手もそうなんですけども、ケガがあって、シーズン離脱している方なんですよ。吉田選手にいたって、やっぱりちょっとまだ肩の部分が万全ではないんじゃないか。守備への影響を考えて、今回、あえて吉田さんと鈴木誠也選手は、控えの方にちょっと回ってもらったとこでもあるんです」と明かしていた。

結果、吉田も鈴木も３戦連続でスタメン出場し大活躍。これに谷原は、韓国戦後に「メジャーリーグの大谷、誠也、吉田…あの瞬間、私の妄想スタメンなんていうのは、本当に申し訳ない。すみませんでした」と脱帽し頭を下げ「っていうぐらいすごかった。参ったね」と謝罪した。

このＶＴＲを受けスタジオでも谷原は「改めて申し訳ありませんでした」と謝罪するとスタジオは和やかな笑いに包まれてい