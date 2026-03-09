米中央情報局（CIA）のデビッド・ペトレイアス元長官＝2023年9、ウクライナ首都キーウ/Andrew Kravchenko/Bloomberg/Getty Images

（CNN）米中央情報局（CIA）のデビッド・ペトレイアス元長官は、モジタバ・ハメネイ師（56）がイランの最高指導者に新たに選出されたことについて「残念だ」と述べた。モジタバ師は米国とイスラエルの攻撃によって死亡したハメネイ師の次男。

ペトレイアス氏は9日、CNNの番組で「モジタバ師はハメネイ師と同じ路線を継ぐとみられる。つまり、非常に強硬なイデオロギーを持つ聖職者だ」と語った。

ペトレイアス氏は「モジタバ師はつい最近昇格したのでなければ、アヤトラ（宗教指導者）ですらないと思う」と述べた。ハメネイ師も数十年前に選ばれた当時はそれほど著名ではなかったという。

ペトレイアス氏は、多くの人が「より現実的」な指導者を期待していたとし、イランの核やミサイル開発計画を放棄するなど、米国の要求に応じる姿勢を示すかもしれない人物になる可能性が望まれていたと述べた。

「現時点ではそうは見えない。もっとも、実際に権力を握ったあとで別人として現れる可能性はある」

モジタバ師は舞台裏で大きな影響力を振るう存在として知られ、イスラム革命防衛隊や傘下の民兵組織バシジとのつながりも強い。高位の聖職者ではなく、政権では役職に就いていなかった。

「専門家会議」が過去に新指導者を選出したのは、1979年にイラン・イスラム共和国が誕生して以来、一度きりだった。30年以上前のこの時は、ルホラ・ホメイニ師の死去を受け、アリ・ハメネイ師が急きょ最高指導者に選出された。