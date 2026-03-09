東京ドームの駐車場につながるミックスゾーンでは、種市篤暉（ロッテ）や隅田知一郎（西武）、吉田正尚（レッドソックス）や鈴木誠也（カブス）というオーストラリア戦の勝利の立役者たちをテレビ局が引き止め、カメラの横に大勢の記者たちが群がる。その長い通路の最後、まもなく出口というところで、近藤健介（ソフトバンク）はたった３人の記者の前で歩みを止めた。

「状態のことも、本当に首脳陣に気にかけてもらっていると思います。そういう意味では結果で応えたかったけど、なかなか難しいところかなと思います」



３戦を終えて12打数無安打と苦しむ近藤健介 photo by Getty Images





【３連勝でプールCを１位通過】

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）第３戦のオーストラリア戦で、日本代表の井端弘和監督はそれまでの２試合と打順を組み替えた。２番・鈴木、３番・近藤と、ふたりの順番を入れ替えたのだ。

近藤が言うように、その意図は指揮官の気遣いだった。

「ちょっとでも、近藤選手になんとか結果が出ればというところで、打ってほしかったところはあります。大谷選手が歩かされるケースもあるというところで、このような打順になりました」

だが、この日も近藤に快音は響かなかった。これで今回のWBCは３試合を終えて12打数無安打。出塁は四球をひとつ選んだだけで、期待されたヒットメーカーの役割は果たせていない。

当然、その責任は近藤が最も感じている。

「周りのバッターが本当に調子いいので、僕が打てばもっと点が入ると思います。そのあたりの申し訳なさもあります」

侍ジャパンはWBC初戦のチャイニーズ・タイペイ戦で13点、続く韓国戦では８点を奪って連勝。とくに１番・大谷翔平（ドジャース）、前日まで３番に座った鈴木の圧倒的パワーが光った。

そして８日の第１試合でチャイニーズ・タイペイが韓国を下し、日本の準々決勝進出が決まって迎えたオーストラリア戦。相手投手陣に苦しめられるなか、７回に飛び出した４番・吉田正尚（レッドソックス）の逆転２ランで勝利を収めた。

【短期決戦で問われる近藤健介の真価】

３連勝でプールCを首位突破したものの、オーストラリア戦の内容には一抹の不安も覚えた。大谷、鈴木、吉田に快音が聞かれなかったり、勝負を避けられたりした場合、チームの得点能力が一気に落ちるということだ。

そこでキーマンになるのが、３人のメジャーリーガーにはさまれる近藤である。NPBで首位打者を１回、最高出塁率を４回獲得しているように、日本トップレベルのバットコントロールと選球眼を兼ね備えている。その実力は前回のWBCでも実証済みで、井端監督は全幅の信頼で"大谷のうしろ"という重責を担わせた。

ここまで12打数無安打だが、状態的には決して悪いようには見えない。

「まあ、シーズンと違って結果が求められるので、そこはしょうがないところかなと思います」

近藤に話を向けると、己の結果と向き合った。たった３試合ノーヒットというだけだが、それでも不安要素に挙げられるのが短期決戦である。

「いっぱい経験していますし、もちろんそういうものだと思います。そこで結果を出すことは、短期決戦では一番大事なのかなと思います」

前回のWBCでは26打数９安打、2021年の東京五輪では６打数２安打で、ともに優勝に貢献。2019年のプレミア12では21打数４安打だったが、大会最多の９四球を選んだ。日本シリーズやクライマックスシリーズ（CS）の経験も豊富で、短期決戦で状態を変えるための引き出しは持っているはずだ。

「それはあると思うけど、結果が伴わないと、なかなか難しくなってくるので。（短期決戦は）気持ちの部分のほうが大きいのかなと思います。短期決戦は打ち急いだり、状況もいろいろ変わってくるので、凡打でも最低限なんとか塁を進める。そういうところも大事になってくると思います。打席のなかで修正していくのは、練習じゃないと難しいところかなと思います」

初戦のチャイニーズ・タイペイ戦では初回、１番・大谷が二塁打を放った直後、２番・近藤が一塁ゴロでサードに進塁させた。こうした打撃も、勝利に求められるところだ。

「そこが役割だと思っていますけど、ヒットでつなぐのも大事ですし、なかなか連打が難しいなかでのフォアボールも大事になってくる。打てなくても貢献していきたいけど、まだそこまで至っていません。試合に出るのであれば、何かの形で貢献しないといけないなと思います」

【準々決勝を見据えたチェコ戦の意味】

オーストラリア戦で８回一死満塁から鈴木の押し出し四球でリードを４対１に広げると、井端監督は近藤に代打・森下翔太（阪神）を送った。短期決戦を勝ち抜くには不調の打者を見切り、勝負を仕掛けることも必要だ。

結果的に森下はショートへの併殺でチャンスを潰したが、準々決勝以降を見据えたら、少しでも打席を与えて状態を上向かせていきたいところだろう。

対して代打を出された近藤も、凡打の内容は悪くなかった。３回、真ん中高めのストレートをセンターに放った飛球は、紙一重だった。

「そうですね、ちょっとこすっています。ちょっと結果をほしがって、合わせている感じがまだあるので」

打ちたい、打ちたいという思いが強すぎ、打撃技術が微妙に狂っている。稀代のヒットメーカーといえども、気持ちに引きずられるのが短期決戦の怖さだ。

アメリカに舞台を移して以降は、一発勝負が続く。負ければ終わりのなか、指揮官はどんな決断を下すのか。

オーストラリア戦の８回には、代打・佐藤輝明（阪神）がレフトオーバーのタイムリー二塁打を放った。前日の韓国戦では代打からライトの守備に就いたが、今後は昨季セ・リーグ二冠王を外野でスタメン起用する手もあるだろう。サードの岡本和真（ブルージェイズ）、ファーストの村上宗隆（ホワイトソックス）の調子も決してよくないが、井端監督には打てる手が残されている。

準々決勝以降を見据えるうえで、重要になるのが10日のチェコ戦だ。井端監督はここまでベンチに回っているメンバーの起用を示唆したが、近藤には打席を与えたいところだろう。どんな形でも大会初安打が飛び出せば、好調のメジャーリーガー３人が座る上位打線の潤滑油になるはずだ。

幸いにも、９日は日本の試合が組まれていない。練習する場所があれば、近藤はバットを振りたいという。

「プラスの１日にしたいです。本当に早めに１本出して、気持ち的にも楽になりたいと思います」

準々決勝以降はドミニカ共和国やベネズエラ、アメリカやメキシコとの対戦が予想され、相手投手のレベルは格段に上がる。強豪を３度破って頂点に上り詰めるために、カギを握るのは近藤の復調だ。