「スターバックス リザーブ® カフェ」の記念すべき2号店がオープン。

なんといっても注目なのがロケーション！なんと東京スカイツリータウンの30階にオープン、地上約150mの日本一高いスターバックスが誕生しました。



席からもこの距離でスカイツリーが拝める

今までは「名古屋 JRゲートタワー店」が一番高かったのですが、こちらのゲートタワー店は15階なので、今回の30階は圧倒的高さです…！晴れた日には東京スカイツリー®や東京都心はもちろん、関東平野、そして富士山までをも望めます。

そもそも「スターバックス リザーブ® カフェ」って？



「スターバックス リザーブ® カフェ」は、エスプレッソを使ったビバレッジと、イタリアンベーカリー「プリンチ®」のコルネッティが楽しめるスターバックスの新しいカフェベーカリーです。

詳しくは1号店の記事をチェック！

1号店のときと同様に、ミラノらしいおしゃれで居心地のいい空間。

3種類の席が用意されているので、気分に合わせて使い分けてみて。ここでは席の雰囲気を紹介します。

カウンター席

手軽に楽しめるカウンター席。今回はアフリカのコーヒー農園をイメージしたアートが照明に施されています。ちなみに1号店はラテンアメリカがテーマでした（こだわりが細かすぎる…！）

落ち着いたブルーを基調とした店内に、椅子のピンクがなんとも映える…と思っていましたが、これは、あるデザインから引いてきているんですよ。

右から2つ目のところにあるのがコスタリカのエデュケーションカード

それがこちら！コスタリカ産のコーヒー豆「ディカフェ コスタリカ ハシエンダ アルサシア®」のエデュケーションカードです。エデュケーションカードとはコーヒー豆の産地や生産者、味わいなどが記載されたカードのこと。

エデュケーションカードがずらりと並ぶこの景色…中目黒にある「スターバックス リザーブ® ロースタリー東京」を彷彿とさせる壁です。

テーブル席

まるでミラノのテラスのようなテーブル席。こちらが一番窓際にあるため、思い切り絶景を楽しむことができます！

ラウンジ席

ゆっくりカフェ時間を過ごしたい時におすすめのラウンジ席。奥の壁には、シアトルのスターバックス1号店で使用されるサイレンのロゴがあります。が！見てほしいのはそのロゴの周りのミラー部分！

さりげなくスカイツリーや外の景色が映っているんです。奥まったラウンジ席でもすがすがしい雰囲気が楽しめる工夫がうれしいですよね。



「コルネッティ」380円

「スターバックス リザーブ® カフェ」といえば、店舗限定メニューであるコルネッティ！

イタリア伝統のクロワッサンで、ザクふわな食感の生地が素敵。時間がたってもザクザク感がずっと残るので、テイクアウトにもおすすめです。ちなみに、あえてトースターでリベイクして発酵バターの香りを引き立ててから食べる裏技も。

左から「コルネッティ サクラ」イートイン490円、テイクアウト481円

「クラシック ダブル トール ラテ」イートイン760円、テイクアウト746円

そんなコルネッティも春仕様に！

「コルネッティ サクラ」は、バターの香ばしさが広がるサクサクの生地に、カスタードクリームと桜エキス、桜パウダー、塩を合わせた優しい味わいの桜クリームを絞り込んだ一品。

桜クリームは桜の葉ではなく花から抽出したエキスが使われているそうで、いつもの桜グルメとちょっと違う、華やかな香りが特徴的でした。

そしてコルネッティの食べ方は、ミラノっ子もうなる「ディップスタイル」。「クラシック ダブル トール ラテ」にシナモンなどお好みのコンディメントを加え、コルネッティをディップしていただきます。

このコンディメントにこの季節限定の「サクラ ブルーミング パウダー」が登場しました！シンプルにかわいい！！

「サクラ ブルーミング パウダー」をかけて

さりげなく加わる桜らしい香りと塩味、としてエスプレッソの苦みが合わさった大変おしゃれな味になりました…！

この手の味変といえば更に甘くなるようなイメージを持ちますが、むしろ多重的な味わいになって感動。

まず1口目に「クラシック ダブル トール ラテ」のまろやかな苦みを楽しみ、2口目には「コルネッティ サクラ」のカスタードクリームと桜クリームの優しい風味を堪能、そして3口目に「クラシック ダブル トール ラテ」に「サクラ ブルーミング パウダー」を一振り、「コルネッティ サクラ」をディップ。これで整います、完璧です。

いよいよ桜の季節。30階から隅田川の桜を見下ろすという、地上約150mならではのお花見を楽しむのもよさそう。

ぜひこの春のおでかけに「スターバックス リザーブ® カフェ東京スカイツリータウン30F店」を訪れてみてくださいね！

■スターバックス リザーブ® カフェ東京スカイツリータウン30F店

オープン日：2026年3月10日（火）

住所：東京都墨田区押上1-1-2 東京ソラマチ30F

TEL：未定

営業時間：10〜23時（22時30分LO）

定休日：不定休

席数：80席

※一時欠品、早期終了の可能性があります。

Text＆Photo：のじょ

