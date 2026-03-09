Red Velvetウェンディ、デビュー日から12年推し続けてくれた古参ファンの結婚式にサプライズ登場

Red Velve・ウェンディの、心温まるエピソードがネット上で大きな話題となっている。

3月8日、オンラインコミュニティやSNSを中心に、ウェンディがファンの結婚式にサプライズ登場した様子が拡散された。

【写真】ファンの結婚式に登場したウェンディ

新婦はRed Velvetのデビュー当時から長年ウェンディを応援し続けてきた、いわゆる「古参ファン」。この日のサプライズは新婦本人にも完全に伏せられた状態で進められたイベントだったという。

公開された映像を確認すると、ウェンディはファンの名前を優しく呼びながら登場。「短く挨拶するつもりでしたが、思い出があまりにも多くて少し長くなりそうです。新婦の姿を見ていると涙が出そうです」と、感極まった様子で言葉を贈った.

続けて「2014年8月1日のデビュー日に初めて会ったファンです。当時は高校3年生でしたが、グループのシンボルカラーのキャンディやビタミン剤を持って、いろんな現場に応援に来てくれました」と当時を回想。「受験があるから頻繁には来られない」「大学に合格した」「就職した」「彼氏ができた」と、人生の節目ごとに報告を受けていたエピソードを明かし、会場を温かな空気で包み込んだ。

特に注目を集めたのは、かつてファンと交わした「いつか私が結婚することになったら、祝歌を歌ってくれますか？」という約束だ。これに対し、ウェンディは「もちろん、あなたなら歌ってあげるよ」と答えていたという。その後、昨年9月のソロ活動時にファンが「オンニ（お姉さん）、私結婚します。あの時の約束、まだ有効ですか？」と問いかけると、ウェンディは「その約束を守りに来ました」と答え、会場を感動の渦に巻き込んだ。

（写真提供＝OSEN）WBCでは始球式を務めたウェンディ

また、ウェンディはこの日、ファンとのコミュニケーションアプリを通じて「今日は大事な予定があって、その後にボイトレ、夜は約束があります」と伝えていた。この「大事な予定」こそがファンの結婚式への出席だったことが判明し、さらなる反響を呼んでいる。

なお、ウェンディが祝歌としてプレゼントしたのは、昨年9月に発売された3rdソロミニアルバムの収録曲『Chapter You』だった。

（画像＝オンラインコミュニティ）ファンの結婚式にサプライズ登場したウェンディ

このエピソードが拡散されると、ネット上では「一生の思い出になる祝歌」「アイドルとファンの関係がこれほど温かいなんて」「ウェンディはまさに天使」「デビュー当時のファンを今も覚えていることが何よりの感動」といった称賛の声が相次いでいる。

（記事提供＝OSEN）

◇ウェンディ プロフィール

1994年2月21日生まれ。本名ソン・スンワン。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。幼少期から優れた歌唱力に定評があり、グループ内ではメインボーカルを担当している。グループ活動以前には、事務所の練習生から成るプレデビューチーム「SMルーキーズ」の一員として、東方神起チャンミンの主演ドラマ『Mimi』（Mnet）の挿入歌を担当したことがある。