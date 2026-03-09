BTS¡¦V¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÈÂÀ¤ÃÊ¢¡É¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯»Ù±ç¤¬ÏÃÂê¡ª¡È¥Ð¥ì¡¼¥³¡¼¥È12ÌÌÊ¬¡ÉÂç·¿¹¹ð·Ç¼¨
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢V¤Îµ¢´Ô¤ò½Ë¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¸÷²½Ìç¡Ê¥¯¥¡¥ó¥Õ¥¡¥à¥ó¡Ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
Íè¤ë3·î20Æü¡¢BTS¤Ï5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢21Æü¤Ï¸÷²½Ìç¹¾ì°ìÂÓ¤Ç1»þ´Ö¡¢¸ø±é¡ÖBTS THE COMEBACK LIVE¡§ARIRANG¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¡ÛV¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤¬ÏÃÂê
3Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤ËBTS¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄV¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó½¸ÃÄBaidu Vbar¤Ï¡¢¸÷²½Ìç°ìÂÓ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡Ë¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¡¢ÆüËÜ¡¦Åìµþ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¡È¥µ¥Ý¡¼¥È¡É¤ò¹Ô¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¸÷²½Ìç¤Ë¤¢¤ëÅì°¡¡Ê¥È¥ó¥¢¡Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î³°ÊÉ¥Ç¥¸¥¿¥ë²°³°¹¹ðÈÄ¡ÖLUUX¡×¤À¡£Ãæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇV¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò½Ë¤¦Æ°²è¤òÊü±Ç¤¹¤ë¡£
¡ÖLUUX¡×¤Ï¡¢¸÷²½Ìç°ìÂÓ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤À¡£²£50m¡¢½Ä60m¡¢ÁíÌÌÀÑ3000Ö¤Ç¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥³¡¼¥È12ÌÌ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Âç¤¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£
´Ú¹ñºÇÄ¹¤Î¶ÊÌÌ¥¿¥¤¥×¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Æî¡¦À¾¡¦ËÌ¤Î3Êý¸þ¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥½¥¦¥ë»ÔÄ£¤ä¸÷²½Ìç¹¾ì¡¢À¶·ÌÀî¡Ê¥Á¥ç¥ó¥²¥Á¥ç¥ó¡Ë°ìÂÓ¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â»ë³¦¤ËÆþ¤ë¹â¤¤»ëÇ§À¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤ËV¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡ÖLUUX¡×¤Î¹¹ðÈÄ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç´ë¶È¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢Ê¸²½¡¢Å¸¼¨¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¹ð¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¥½¥¦¥ë¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ¶·ÌÀî¤Î¡Ö¥½¥¦¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò¸ø¼°¤Ë¸å±ç¤·¡¢¡ÖPURPLE V¡×¥¾¡¼¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢V¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¤·ÁÊª¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¤Ç¤ÏV¤Î½Ð¿È¾®³Ø¹»¤Ë¡¢¹â¤µ2m¡¢Ä¹¤µ60m¤ÎÂç·¿¥Ñ¥Î¥é¥ÞÊÉ²è¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£