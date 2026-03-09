MARY QUANT×PUBLUX新作登場♡春コーデを彩る限定コラボコレクション

PUBLUX限定販売の「MARY QUANT」スペシャルモデルから、2026年春を彩る新作コレクションが登場しました。ミニスカートを世に広め“スウィンギングロンドン”というカルチャームーブメントを生み出したブランドの精神を受け継ぎ、自由で自分らしいスタイルを提案する注目ライン。春の着こなしに取り入れたいトップスやボトム、バッグ、スニーカーまで幅広いアイテムが揃い、今季も見逃せないコラボコレクションとなっています♡

MARY QUANT×PUBLUX春コレクション

それまでタブーとされていたミニスカートを発表し、1960年代のストリートカルチャーを牽引したブランド「MARY QUANT」。

そのスピリットに共鳴するPUBLUXから、今季も人気のコラボコレクションが登場しました。

ラインナップには、さらっと羽織れるKnit Cardigan（5,995円）、立体感のあるシルエットが魅力のGathered Skirt（7,700円）。

軽やかな履き心地のLace Line Easy Pants（6,490円）など、春のコーディネートを楽しめるアイテムが揃います。

さらに、女性らしい雰囲気のLace Blouse（5,995円）や、1枚でコーデの主役になるLogo T-shirt（5,500円）。

レイヤード風デザインが特徴のLayered Like Polo Shirt（8,998円）など、日常のスタイリングに取り入れやすいトップスも展開。春のおしゃれを自由に楽しめるリアルクローズが充実しています。

バッグやスニーカーも豊富にラインナップ

ファッション小物も充実しているのが今回のコレクションの魅力。コーディネートのアクセントになるGathered Boston Bag（7,997円）や、デイリーに使いやすいTote Bag（7,997円）が登場します。

さらに、足元を軽やかに仕上げるMary Jane Sneaker（8,998円）や、ギャザーデザインが印象的なGathered Sneaker（8,998円）もラインナップ。

トレンド感のあるBucket Hat（4,620円）も展開され、トータルコーディネートを楽しめるコレクションとなっています♪

POPUPやオンラインでチェック

今回のコレクションはPUBLUX公式オンラインストア「Daytona Park」、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて販売されます。さらに、FREAK’S STOREの一部店舗ではPOPUPも開催予定です。

自分らしく楽しむ春コーデ

MARY QUANTとPUBLUXが生み出すコラボコレクションは、自由な感性とストリートカルチャーのエッセンスを感じる魅力的なアイテムが満載。

トップスからバッグ、スニーカーまで揃うラインナップは、春のスタイリングをより楽しくしてくれます♡

POPUPやオンラインストアで販売される限定コレクションなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。