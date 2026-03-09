衝撃転身のはんにゃ川島“その後”明らかに 鬼越トマホークが断言「芸人に戻れない体になってしまっています」
6日放送のABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんと金ちゃんによる、持ち込み企画「将来有望な若手が解散しないための授業」後半戦を届けた。近年相次ぐ若手芸人の解散ラッシュ。その裏にある“解散確定行動”を徹底分析し、スタジオは終始ざわつく展開となった。
【写真】はんにゃ.川島が衝撃の転身！
以前、番組で放送した「さらば青春の光森田のしくじり芸人ニュース2025」で、“衝撃転身”が明かされたお笑いコンビ・はんにゃ.の川島章良のその後が明らかに。“危険行動”として、「恵比寿で寿司を握りだしたら解散確定」と挙げた金ちゃんは、「『しくじり先生』でフィーチャーしたじゃないですか。あれがすごくハネて、ニュースになった」と振り返り、「恵比寿中のお寿司屋さんが、川島さんに『ウチでも握ってくれ』って大人気になった」と報告。「川島さんが芸人に戻れない体になってしまっています」「解散しかけてます」と語り、スタジオは騒然となった。
さらに授業の終盤では、金ちゃんが「一番言いたい解散につながるNG行動」として『M-1グランプリ』への過度な執着を挙げた。続いて良ちゃんも「M-1はもちろん素晴らしい」「ただ、ストイックになりすぎて、“M-1ダメだったらもうやめよう”みたいな芸人がいる」「お笑いがM-1ではない」と持論を展開した。そこで良ちゃんがヤーレンズに向けて「今M-1に命懸けですよね？」と問いかけると、楢原は「ラストイヤーだしね」と回答。
「決して解散しようなんて言わないでください」「ここで約束してください」と迫った良ちゃんに、楢原は「ウチは解散危機じゃないから」と笑いながら否定した。そして、授業の最後には、賞レース至上主義になっている若手芸人たちへ教訓を発表。芸人たちから納得の声が上がる一方、『M-1』歴代王者について語った良ちゃんの一言で「ウソ！？」「こいつらと授業すんの嫌だよ」と困惑が広がることに。
【写真】はんにゃ.川島が衝撃の転身！
以前、番組で放送した「さらば青春の光森田のしくじり芸人ニュース2025」で、“衝撃転身”が明かされたお笑いコンビ・はんにゃ.の川島章良のその後が明らかに。“危険行動”として、「恵比寿で寿司を握りだしたら解散確定」と挙げた金ちゃんは、「『しくじり先生』でフィーチャーしたじゃないですか。あれがすごくハネて、ニュースになった」と振り返り、「恵比寿中のお寿司屋さんが、川島さんに『ウチでも握ってくれ』って大人気になった」と報告。「川島さんが芸人に戻れない体になってしまっています」「解散しかけてます」と語り、スタジオは騒然となった。
「決して解散しようなんて言わないでください」「ここで約束してください」と迫った良ちゃんに、楢原は「ウチは解散危機じゃないから」と笑いながら否定した。そして、授業の最後には、賞レース至上主義になっている若手芸人たちへ教訓を発表。芸人たちから納得の声が上がる一方、『M-1』歴代王者について語った良ちゃんの一言で「ウソ！？」「こいつらと授業すんの嫌だよ」と困惑が広がることに。