「安定の山本くんいじりでホッコリ」大谷翔平、WBC試合中カット公開も「由伸かわいいw」「大好きだね」の声
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は3月8日、自身のInstagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のオーストラリア戦の試合前や試合中の写真を公開しました。
【写真】試合中の格好いい姿
コメントでは、「1位通過で準々決勝進出おめでとう」「明後日も勝って全勝でマイアミにGO」「やったぁー」「オオタニサーン世界の希望の星」「あの試合展開で逆転はさすが侍Japan！！」などの声が上がりました。
また1枚目では飛び跳ねて喜ぶ姿の山本由伸選手が2枚目では一転、落胆する様子を見せていることから「由伸かわいいwwww」「山本由伸のこと大好きだね」「安定の山本くんいじりでホッコリしました笑」といった声も。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「オオタニサーン世界の希望の星」星の絵文字を3つ添えた後、「みなさんまた明後日」とファンに呼び掛けた大谷選手。点が入ったのかヒットを打ったのか、選手たちが喜びを爆発させている瞬間や、試合前に円陣を組む姿など、臨場感あふれる写真を4枚公開しています。試合に勝ったからこそ、より喜びが伝わってきます。
10日19時からチェコと対戦試合に勝つたび、投稿に添える星を1つ増やしている大谷選手。次戦は1次ラウンドの最終試合で10日19時からチェコと戦います。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
