image: Ulanzi

絶景スポットで「写真おねがいできますか？」が言いづらい人へ…。

桜並木の前で、夕日が綺麗な展望台で、花火大会の帰り道で。「ここで写真撮りたい！」という瞬間は突然やってきます。でも、道行く誰かに大事なスマホを渡すのはちょっと気が引けるし、絶対いい感じに撮ってもらえるとも限らない。

そうだ！ 自撮りだ！ でも腕の長さには限界があって、欲しい景色が入らない。じゃあ、スマホ三脚を…と思っても、行楽日和にわざわざ荷物を増やしてまで持っていく気にはなれない。

Ulanzi「SK-21」は、そういう皆様のためにある三脚です（たぶん）。

出すのも片付けるのも、一瞬

image: Ulanzi

収納時の長さは約30cm、重量は約380g。

image: Ulanzi

これを伸ばして使います。本体は8段伸縮構造でスタンドモード時は最大180cm、自撮り棒モードでは178cmまで伸長します。桜の木を背景に全身を入れたり、お祭りで人混みを避けて少し高いアングルから撮ったり。「腕を伸ばしても入りきらない」という悔しさから解放されますね。

image: Ulanzi

この三脚のキモは自動開閉。地面に置くだけで脚が自動で展開し、持ち手を引き上げるだけで収納されます。

底部のマグネットが収納時に脚を自動吸着するので、バッグの中で勝手に開く心配もありません。

image: Ulanzi

開く・閉める、どちらもワンアクション。人混みで長々とセッティングして周囲に気を使う……というシーンとは無縁です。

TikTok用に数秒だけ回す、絶景スポットで数枚だけ撮る、そういう「ちょっとだけすぐ使いたい」にも素直に応えてくれます。

image: Ulanzi

スマホの装着はマグネット吸着方式で、縦位置・横位置の切り替えもワンタッチ。両面マグネットなので、吸着式のライトなんかを付ければ女優ライティングもばっちり。

吸着力は14ニュートン以上を確保しており、MagSafe非対応の機種には付属のマグネットシートを貼れば対応できます。

コンパクトながら四脚で支持するため接地面積が広く、推奨安全耐荷重は800gまでOK。外付けマイクとライトくらいは付いてても問題ないでしょう。

ワイヤレスリモコンも付属

image: Ulanzi

また、取り外し可能なワイヤレスリモコンが付属しており、最長10m対応。セルフタイマーで走って戻る、という謎の儀式ともおさらばできます。

image: Ulanzi

縮めた状態は折りたたみ傘と近しいサイズ感なので、行楽バッグのすき間にもスッと入るはず。「三脚を持ってくるほどでもないか…」というためらいがなくなるのが、この製品の一番の価値かもしれませんね。

ちなみにカメラ用の三脚ネジ穴（1/4インチ）は非搭載で、スマホ専用の設計。一眼やコンデジと兼用したい方には向きませんが、「スマホで撮る」と決めている人なら携行しておいて損はないでしょう。

Ulanzi日本公式サイトでの価格は税込4999円。現在は発売記念の20%OFFキャンペーン実施中です。行楽シーズンが本格化する前に、バッグの居場所、作ってあげてください。

Ulanzi SK-21 自撮り棒 スマホ三脚 180cm ワンタッチ自動開閉式 四脚安定モデル Magasfe対応 スマホスタンド 8段階伸縮 収納一体 片手操作 遠隔リモコン付き 角度調節可能 じどり棒 軽量 コンパクト 折りたたみ式 旅行/セルフィー/撮影用/生ライブ配信/動画鑑賞などに最適 iPhone/Android対応 3,999円 Amazonで見る PR PR

Source: Ulanzi JP , PRTimes