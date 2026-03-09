『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』公式グッズ販売決定！ 3月中旬から受注生産型で展開
NTTドコモの映像配信サービス“Lemino”で独占無料配信されるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から、練習生＆練習生候補を対象とした受注生産型「新世界オーダーラボ」の公式グッズが、販売決定した。
【写真】スマホケースやネームキーホルダーも！ ラインナップ詳細
■推しのグッズが必ず手に入る受注生産型
今回、日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』公式グッズとして登場するのは、練習生＆練習生候補を対象とした受注生産型のアイテム。
販売商品は、「アクリルキーホルダー」や「スマートフォンケース」など、夢への挑戦を続ける練習生＆練習生候補たちの姿を身近に感じられるラインナップが用意される。
いずれも、「欲しいグッズが手に入らない」という不安を解消するため、注文を受けてから速やかに生産を行い、通常2〜6営業日で発送。オーディションの熱気が冷めないうちに応援グッズを手にすることができる。
なお、販売は「新世界オーダーラボ」特設サイトにて、3月中旬〜6月30日（火）23時59分の期間に実施予定。詳細はLemino公式Xを通じて公開される。
