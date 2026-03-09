「やっとかというか、あんまり実感はない」決勝アシストの28歳MF伊藤涼太郎、STVVで大台到達！妻が記念プレート贈呈
アルビレックス新潟から加入して３年。伊藤涼太郎が節目を迎えた。
日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地３月８日、ベルギーリーグ第28節でサークル・ブルージュとホームで対戦。２−１で接戦を制した。
81分に絶妙なワンツーで松澤海斗の決勝点をアシストした伊藤にとって、この一戦はSTVV通算100試合目だった。妻から記念プレートを受け取ったなか、28歳のMFは家族やサポーターへの感謝を伝えた。
「やっとかというか、あんまり100試合した実感はないけど、３年間試合に出続けて、苦しい時もそうじゃなかった時も常にサポーターと共に戦えたのは嬉しい。この100試合は決して自分１人の力では達成できなかったし、家族やサポーターの支えがあって達成できた。まずは今日しっかり休んで...今日100試合ですごいおめでたい試合だったけど、ダービーが待ってるので、そこに向けてまたチーム全員で良い準備をしたい」
勝点57で3位のSTVVは今後、伊東純也を擁するヘンク、昨季王者のユニオン・サン＝ジロワーズと対戦。その２試合が終わってからは、チャンピオンズリーグの出場権を懸けたプレーオフ1に臨む。伊藤ら日本人選手たちのベルギーでの活躍に注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】奥様が記念プレートを持って伊藤涼太郎の元へ…ベルギーで迎えた特別な瞬間
日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地３月８日、ベルギーリーグ第28節でサークル・ブルージュとホームで対戦。２−１で接戦を制した。
81分に絶妙なワンツーで松澤海斗の決勝点をアシストした伊藤にとって、この一戦はSTVV通算100試合目だった。妻から記念プレートを受け取ったなか、28歳のMFは家族やサポーターへの感謝を伝えた。
勝点57で3位のSTVVは今後、伊東純也を擁するヘンク、昨季王者のユニオン・サン＝ジロワーズと対戦。その２試合が終わってからは、チャンピオンズリーグの出場権を懸けたプレーオフ1に臨む。伊藤ら日本人選手たちのベルギーでの活躍に注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】奥様が記念プレートを持って伊藤涼太郎の元へ…ベルギーで迎えた特別な瞬間