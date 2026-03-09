◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾5―4韓国（2026年3月8日 東京D）

台湾プロ野球・富邦ガーディアンズのチアリーダーで大人気の秀秀子（エミリー・31）が9日までに自身のインスタグラムを更新。韓国戦から一夜明けて再び感動したことを明かした。

WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。そして36人から選抜された12人が来日した。

台湾は8日、1次ラウンド最終戦で韓国と対戦。延長戦に突入する死闘の末に4万584人の大観衆の多くを占めた台湾ファンに応えて涙の激勝。2勝2敗で終え、1次ラウンド突破の可能性を残した。

秀秀子は自身のインスタグラムストーリーズで「今日は昼までぐっすり寝ようと思ってたのにうっかり早起きしまった」とつづり始めた。

「スマホを触っていたら台湾チームの試合後インタビューそして試合振り返りにたどり着いた。“東京にいなくても、君たちの熱い声援はドームにいる僕たちと同じ。世界は台湾という小さな島が大きな山にもなれるところを見た”と言葉に朝から号泣した」と明かした。

「目が腫れたのは台湾チームのせいだ！」と目が“パンパン”に腫れたベッドでの寝起きショットを投稿した。