【北京＝吉永亜希子】中国の王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）は８日、北京で開会中の全国人民代表大会（全人代＝国会）に合わせて記者会見し、台湾有事を巡る高市首相の国会答弁を念頭に、「台湾問題は中国の内政だ。日本が干渉する資格はあるのか」と批判した。

中国は首相答弁の撤回を求めて経済的威圧を強めている。王氏は日中関係の行方について「日本の選択にかかっている」と述べ、日本の対応を求めた。今年が極東国際軍事裁判（東京裁判）の開廷から８０年に当たることに触れ、「歴史は再び日本に自省の機会を与えている」とも主張した。

米国とイスラエルが軍事作戦を続けているイラン情勢については、「本来起こるべきではない戦争であり、あらゆる方面に利点のない戦争だ」と述べ、軍事行動の停止を求める従来の立場を繰り返した。「武力の乱用は避けなければならない」としつつ、米国を名指ししての批判は避けた。

３月末にはトランプ米大統領が訪中し、習近平（シージンピン）国家主席と会談する予定だ。米側との緊張を高めたくないとの意向があるとみられる。