昨年末に乳がんと診断され、手術を受けたと公表した演歌歌手の石原詢子（58）が9日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを披露した。

「またまた髪の毛を切りました！！人生初のベリーショート こんな時じゃないと出来ない髪型！」と書き出すと、茶色がかったベリーショートの新ヘアスタイルの近影をアップ。

「切ってみて思ったの 弟と瓜二つ。笑ってしまった爆笑 やっぱり兄弟なのね〜！」と記した。「皆さんは ロングヘア セミロングヘア ショートヘア ベリーショートヘア どれが1番お好き？？今日も穏やかな一日となりそうです。皆様も素敵な週末を！」とつづり、ハッシュタグでは「ベリーショート」「人生初」「心の準備」「どれが好きですか」「石原詢子」と添えた。

石原の投稿に、フォロワーからは「とてもお似合いです」「どれも似合ってめっちゃ好きですね」「春を迎えて爽やかですね！新鮮なショットありがとうございます」「格好良いッスね」といった反響が寄せられている。

石原の所属事務所は先月6日、石原が昨年末に乳がんと診断されていたと明かし、「早期発見により初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に手術を済ませております」と説明。2月後半から化学治療を行い、医師と相談の上、体調を見ながら仕事を続けるとしていた。

石原は2月21日のブログでは「治療に入る前の最後のお仕事、沖縄での『夢コンサート』が終わりました。いよいよ来週の水曜日から化学療法がはじまります。それまでは治療に向けての準備や、やっておきたいこと…そして会いたい人達に会って楽しい時間を過ごしたいと思います」とつづっていた。