後呂有紗「DayDay.」メインアナウンサー就任「報道番組の経験を大切に」前任は黒田みゆアナ
【モデルプレス＝2026/03/09】現在『真相報道バンキシャ！』でキャスターを務める日本テレビの後呂有紗アナウンサーが、3月30日より『DayDay.』（毎週月〜木曜：9：00〜11：10／金曜 ：9：00〜10：25）のメインアナウンサーに就任することが決定。あわせて、コメントが公開された。
【写真】31歳日テレ美人アナ、美スタイル際立つ純白ワンピ姿
同番組は、エンタメやトレンド情報、関心あるニュースや身近な話題まで、世の中の気になる情報を丸ごと届ける。スタジオで毎朝ワイワイ盛り上がり、即興アンケートやチャットで視聴者の意見もリアルタイムでトークに反映。スマホ片手におしゃべり感覚で見られる爽快・情報エンタメトークショーとなっている。
4月から出演する後呂アナは「初回放送からナレーターとして関わってきた愛着ある番組で、4月からはスタジオで一緒に並んで番組をお送りできること、とてもワクワクしています！これまで色んな現場に行かせていただいた報道番組の経験を大切に、楽しいテーマも知っておきたい話題も、皆さんと一緒に疑問を解決していきたいです！アナウンサー大先輩の武田さん、話すといつも優しくツッコんでくれる山里さんと、楽しい朝の時間を作れたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします！」とコメントを寄せている。
MCの武田真一と山里亮太（南海キャンディーズ）、そしてスタジオを盛り上げる豪華な曜日メンバーたちと一緒に「DayDay.」は2026年春からさらにパワーアップする。（modelpress編集部）
【放送時間】
毎週月〜木曜：9：00〜11：10
金曜 ：9：00〜10：25 （生放送）
【出演者】
MC：武田真一、山里亮太（南海キャンディーズ）
