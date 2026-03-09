ONE N’ ONLY沢村玲＆SUPER★DRAGON田中洸希「家庭教師の岸騎士です。」スピンオフ決定 Leminoで独占配信
【モデルプレス＝2026/03/09】ONE N’ ONLYの沢村玲とSUPER★DRAGONの田中洸希がW主演を務めるドラマ「家庭教師の岸騎士です。」のスピンオフが3月16日よりLeminoにて独占配信されることが決定した。
【写真】ONE N’ ONLY、大人の色気醸し出す
原作は、2025年に映像化もされ世間をザワつかせ話題となった「ババンババンバンバンパイア」など独自の中毒性のある世界観で魅了する作品を多く描く漫画家・奥嶋氏による同名漫画「家庭教師の岸騎士です。」（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス・エクストラ」刊）。
全てが美しい王子様度1000％のスーパー家庭教師・岸騎士（きし・ないと）がバリバリのヤンキー高杉徹（たかすぎ・とおる）に勉強を教える新感覚BL風味キラキラ王子様コメディ。ケンカに明け暮れ学力テスト万年最下位の徹を見かねた母親が呼んだ家庭教師は、容姿端麗で所作の全てに気品が漂うスーパー家庭教師・岸はバリバリのヤンキーの徹に優しく、“あま〜く”勉強を教えていく。そして、岸のただならぬ魅力に徹は困惑しながらも次第にキシキシのペースに巻き込まれ、徹の人生を劇的に変化させていく。
今回のスピンオフは2人の後日談がメインとなるスペシャルエピソードで、 全2話（＃1、＃2）にわたって配信される。 最終回で一つの区切りを迎えた2人の、その後の物語。徹の卒業後、家庭教師のキシキシが家に遊びに来る？家庭教師と生徒の関係ではなくなった2人が一体どうなるのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「家庭教師の岸騎士です。」スピンオフ配信決定
