【ひき肉100gで満腹】厚揚げの肉詰めトマト煮。トマト缶で節約ボリュームおかず
ひき肉100gでも、がっつり満足。厚揚げに肉だねを詰めて焼き、トマトで煮込めば、かぶりついた瞬間に肉汁がじゅわっ。トマトの濃厚なうまみが口いっぱいに広がる、ボリューム満点の一皿です。買い物に行けない日や節約したい日にも頼れます♪
『肉詰め厚揚げのトマト煮』のレシピ
材料（2人分）
厚揚げ……1枚（約200g）
豚ひき肉……100g
玉ねぎ……1/8個（約25g）
〈A〉
にんにくのすりおろし……小さじ1/3
塩……少々
こしょう……少々
〈B〉
カットトマト缶詰（400g入り）……1/2缶
鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ2
塩……小さじ1/3
こしょう……少々
水……1カップ
オリーブオイル……大さじ1
作り方
（1）下ごしらえをする
玉ねぎはみじん切りにし、ボールに入れる。ひき肉、〈A〉を加え、粘りが出るまでよく混ぜる。〈B〉は混ぜる。
（2）厚揚げにひき肉を詰める
厚揚げは長辺を4等分に切り、中央に深さ1cmくらいの切り込みを入れる。（1）の肉だねを1/4量ずつ詰め、肉だねの表面を整える。
（3）焼いてから煮る
フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、（2）を並べて短辺の2面以外の4面を1分ずつ焼く。〈B〉をもう一度混ぜてから加えて全体を混ぜ、ふたをして5分ほど煮る。
厚揚げのコクとトマトのうまみで、おなかも大満足。身近な材料で手軽に作れるので、ぜひ試してみてください。