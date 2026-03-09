【ひき肉100gで満腹】厚揚げの肉詰めトマト煮。トマト缶で節約ボリュームおかず

ひき肉100gでも、がっつり満足。厚揚げに肉だねを詰めて焼き、トマトで煮込めば、かぶりついた瞬間に肉汁がじゅわっ。トマトの濃厚なうまみが口いっぱいに広がる、ボリューム満点の一皿です。買い物に行けない日や節約したい日にも頼れます♪

『肉詰め厚揚げのトマト煮』のレシピ

材料（2人分）

厚揚げ……1枚（約200g）

豚ひき肉……100g

玉ねぎ……1/8個（約25g）

〈A〉

にんにくのすりおろし……小さじ1/3

塩……少々

こしょう……少々

〈B〉

カットトマト缶詰（400g入り）……1/2缶

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ2

塩……小さじ1/3

こしょう……少々

水……1カップ

オリーブオイル……大さじ1

作り方

（1）下ごしらえをする

玉ねぎはみじん切りにし、ボールに入れる。ひき肉、〈A〉を加え、粘りが出るまでよく混ぜる。〈B〉は混ぜる。

（2）厚揚げにひき肉を詰める

厚揚げは長辺を4等分に切り、中央に深さ1cmくらいの切り込みを入れる。（1）の肉だねを1/4量ずつ詰め、肉だねの表面を整える。

（3）焼いてから煮る

フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、（2）を並べて短辺の2面以外の4面を1分ずつ焼く。〈B〉をもう一度混ぜてから加えて全体を混ぜ、ふたをして5分ほど煮る。

厚揚げのコクとトマトのうまみで、おなかも大満足。身近な材料で手軽に作れるので、ぜひ試してみてください。

（『オレンジページ』2026年2月17日号より）