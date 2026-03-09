【1分で視界良好】米国の博士が開発した「パーミング」が凄すぎる！【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

「パーミング」は1920年代に米国のベイツ博士によって開発されたリラックス法。両手をこすり合わせてから、目をやさしく覆って温めるだけですが、目の疲れがすっきりとれて、視界が良好になります。じんわり手で温めて目を休めることで、目の緊張がほぐれ、血行が促されるのです。さらに、心身をリフレッシュさせる瞑想のような効果もあり、集中力を高めたいとき、イライラしたときにもおすすめです。

１回につき１分程度が目安ですが、気持ちがよければ長く行ってもＯＫ。なるべく頭を空にして、呼吸に意識を集中させましょう。仕事や勉強の合間に意識的に取り入れると、目や心身の疲れがやわらぎます。

簡単すぎるのに効果は絶大「視界くっきりパーミング」

【１】手を20～30回こすり合わせて温める。

【２】手のふくらみでそっと目を包み、ゆっくりと自然に呼吸をする。

背中が丸まらないよう、ひじの下にタオルなどを置いて高さを合わせるとより効果的。

＜POINT＞

・1回につき1分程度を目安に行う。長く行ってもOK。

・考えごとをしてしまう場合は、呼吸に意識を向けて、パーミング中は頭を空にする。

・目に直接手を触れないように、鼻・頬・目を押さえつけない。

・できるだけ光を遮るように指はくっつける。

＜こんなときにおすすめ＞

・パソコンやスマホの見すぎで目が疲れたとき

・目が乾いたと感じたとき

・イライラしたとき

・一呼吸入れたいとき

【出典】『１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法』著：平賀広貴