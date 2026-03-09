1日配信しただけで800万円！鬼越トマホークが吉本芸人の“投げ銭バトル”ぶっちゃけ
6日放送のABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんと金ちゃんによる、持ち込み企画「将来有望な若手が解散しないための授業」後半戦を届けた。近年相次ぐ若手芸人の解散ラッシュ。その裏にある“解散確定行動”を徹底分析し、スタジオは終始ざわつく展開となった。
【写真】1日で投げ銭800万円稼いだ芸人
授業では、コンビ解散へつながる危険行動を一挙に紹介。「10代の女性TikTokerと“投げ銭バトル”をして勝利して泣いたら解散確定」という行動の解説では、金ちゃんが「ピスタチオの伊地知さんです」と実名を挙げ、「伊地知さんは10代の女の子と“投げ銭バトル”して、僅差で勝って、感動して泣いた」と暴露。さらに「今吉本で“四皇”と呼ばれる方がいまして」と続け、「ピスタチオの伊地知さん、トレンディエンジェルの齋藤司さん、スーパーマラドーナの武智さん、ジャングルポケットのおたけさん」「この4人が“投げ銭バトル”を深夜12時からやっている」と明かした。
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が「アベレージどれくらい？」と聞くと、金ちゃんは「伊地知さんは誕生日に、1日配信しただけで800万円」「ほかのみなさんも月平均100万円はあります」と衝撃の数字を提示。良ちゃんは「（配信では）ただ話してる」「そっち行ったら、そっちの道しかないよっていうのはある」と指摘し、お笑いコンビ・ヤーレンズの楢原真樹も「甘い汁を吸っちゃってるよね」とコメントしていた。
