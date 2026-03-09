スピードスケートで18年平昌五輪500メートル金メダルの小平奈緒さん（39）が9日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。現役ラストレースを滑り終えた高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）にねぎらいの言葉を送った。

小平さんは「16年前。周囲の大きな期待を、中学生という小さなカラダで背負う姿を見て、『どうか、スケートを嫌いにならないで。』と祈るような気持ちで見守っていました」と、高木が五輪初出場した2010年のバンクーバー五輪を回顧。

そして、「今日に至るまで、数えきれない葛藤や歓喜、そして時には深淵をのぞき込むような瞬間もあったと思います。帆を大きく広げて勇敢に進んできた過程に大きな拍手を送ります Congratulations on an incredible career！」と称えた。

スピードスケートの世界選手権最終日は8日、オランダのヘーレンフェインで短距離から長距離の4種目総合で争うオールラウンド部門の後半2種目が行われ、高木は総合3位に入った。後半最初の1500メートルは1分53秒48で2位、総合トップで迎えた8人による最終の5000メートルは7分1秒50で6位だった。