９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円６５銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１円１０銭強のドル高・円安で推移している。



６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円７８銭前後と前日に比べ２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米２月雇用統計が弱い内容だったことから１５７円３０銭台に軟化する場面もあったが、有事のドル買いは根強く切り返した。



この日の東京市場はドル買い・円売りが優勢。早朝取引で米ニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場が１バレル＝１１０ドルを突破し、エネルギーの大半を輸入に頼る日本の貿易収支が悪化するとの見方が広がっているようだ。中東の紛争長期化懸念で質への逃避から基軸通貨であるドルが買われやすく、午前９時５０分すぎには一時１５８円６９銭をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５１７ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．０１００ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８２円７３銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。



