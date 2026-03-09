「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１０時現在で日本ハウスホールディングス<1873.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



同社は６日取引終了後、２６年４月期第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比６９．７％減の６億２２００万円となり、通期計画の１５億８０００万円に対する進捗率が３９．４％にとどまったことが売り予想数上昇につながっているようだ。



売上高は同１７．３％減の２１２億５８００万円で着地。主力の住宅事業が期首受注残高の減少などで減収減益となったことが響いた。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS