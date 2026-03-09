気象庁発表

関東地方北部では、１０日未明から朝にかけて、気圧の谷や寒気の影響で、大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪に注意してください。

［気象概況］

関東地方から伊豆諸島付近は１０日は気圧の谷となる見込みです。また、１０日は関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下６度以下の寒気が流れ込むでしょう。

このため、１０日未明から朝にかけて、関東地方北部の平地では大雪となる所があるでしょう。





［雪の予想］９日６時から１０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、関東地方北部の平地 ５センチ

その後、１０日６時から１１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の平地 ３センチ

予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。



［防災事項］

関東地方北部では、１０日未明から朝にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、架線や電線、樹木への着雪にも注意してください。

