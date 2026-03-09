【全国天気】関東地方北部では10日未明から朝にかけて大雪となる所も 積雪や交通障害に注意・警戒 全国の天気を画像で 気象庁
気象庁発表
関東地方北部では、１０日未明から朝にかけて、気圧の谷や寒気の影響で、大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪に注意してください。
［気象概況］
関東地方から伊豆諸島付近は１０日は気圧の谷となる見込みです。また、１０日は関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下６度以下の寒気が流れ込むでしょう。
このため、１０日未明から朝にかけて、関東地方北部の平地では大雪となる所があるでしょう。
９日６時から１０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の平地 ５センチ
その後、１０日６時から１１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の平地 ３センチ
予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
［防災事項］
関東地方北部では、１０日未明から朝にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、架線や電線、樹木への着雪にも注意してください。
