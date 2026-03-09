乃木坂46ニューシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」ジャケット写真一挙公開
乃木坂46が、4月8日にリリースする41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のジャケット写真5種が公開された。
■ビジュアルコンセプトは「繋がりや関係性が可視化された世界」
今作のビジュアルコンセプトは「繋がりや関係性が可視化された世界」。本来であれば見えないはずの「繋がり」を、紐や縄として存在している世界を描いたジャケットアートワークは、メンバーのスカートから伸びる無数の紐がそのまま空間へ連なっていくことでメンバー同士の結びつきが広がり、さらにその先で空間の外側にいるファンの方々へと緩やかに繋がっているイメージが表現されている。今作のクリエイティブは林弘樹が手掛けた。
先日最新アーティストビジュアルが解禁され、乃木坂46の代名詞でもある「可憐」でありながら「強い芯を持つ」メンバーの姿がSNSを中心に話題を呼び、ジャケットアートワークにも期待の声が上がっていた。
乃木坂46は5月に『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』東京ドーム公演3daysを開催し、6月からは『真夏の全国ツアー2026』がスタートする。
メイン写真：通常盤（CD）ジャケット
■リリース情報
2026.04.08 ON SALE
SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
■【画像】「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」各種ジャケット写真
■関連リンク
41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」特設サイト
https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/41st_single
乃木坂46 OFFICIAL SITE
https://www.nogizaka46.com/