Izna日本初オリジナル楽曲「Love All」リリース決定！伊藤園 Relax JASMINE TVCMタイアップソング

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

グローバルガールズグループizna（イズナ） が、初となる日本オリジナル楽曲「Love All」を3月16日0時にデジタルリリースすることが決定した。

■「Love All」は、“自分らしさ” “ありのままの自分” を肯定するエモーショナルポップソング

izna初の日本オリジナル楽曲「Love All」は、伊藤園 Relax JASMINE TVCMタイアップソングとして書き下ろされた一曲。TVCMは、配信日の3月16日より地上波にて放送されることが決定している。

これまで、The First Mini Album『N/a』、Digital Single「SIGN」、Single Album『BEEP』/『BEEP (Japan Edition)』、2nd Mini Album『Not Just Pretty』を発表、ジャンルにとらわれない音楽性と限界のないコンセプト変化を見せつけてきたizna。

そんなizna が届ける「Love All」は、“自分らしさ” “ありのままの自分” を肯定することで、誰もが自分らしく輝き出せるようにという願いが込められた楽曲。未来への希望と期待を感じさせるメッセージが、心に寄り添う一曲に仕上がっている。

堂々とした自信を力強く表現しながらも、清純さや癒しの要素もアピール。iznaのあらたな魅力に触れることができるエモーショナルポップソングとなっている。

iznaは、2025年8月に日本国内最大級の音楽フェス『SUMMER SONIC 2025』に初出演。さらに『2025 MAMA AWARDS』では「FAVORITE RISING ARTIST」を受賞し、独自のカラーで次世代K-POPを牽引する潜在力と影響力が認められた。2026年2月15日に開催された『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』では、日本の大型ファッションイベントに初出演。スペシャルステージでのパフォーマンスに加え、日本人メンバーのMAI・KOKOは初となるランウェイモデルに抜擢され、日本での存在感を証明した。

音楽活動だけでなく、ファッションをはじめとした多様なシーンで存在感を発揮しはじめている izna。日本におけるさらなる活躍が期待される。

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Love All」

■関連リンク

izna OFFICIAL SITE

https://izna-official.jp/