本日3月9日（月）24時39分〜25時4分 日本テレビ系で放送 timeleszのレギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」。今をときめく人気者たちが、素を見せつつ「喋って、歌って、仲良くなる」時間をお届けする新感覚トークバラエティー企画。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られない8人のホンネや、ゲストの知られざる一面が飛び出す。

今夜のゲストは、椿鬼奴と、マキシマム ザ ホルモンのナヲ。「日々の生活の中で、ストレスが色々とたまる！」とぶっちゃけるナヲ姉さんたちと共に、日頃のモヤモヤを吹き飛ばす、前代未聞のストレス解消ゲームに挑む！

■新感覚ゲーム「合いの手5（ファイブ）」！鍵を握るのは“目力”と“空気感”

チーム対抗戦で行われるオリジナルゲーム「合いの手5」を開催。 ルールは至ってシンプル。カラオケの定番曲に合わせ、指定された人数（1〜5人）がぴったり同時に「合いの手」を入れることができるかを競う。

しかし、そこには過酷な制約が……。

「会話やサインは一切禁止」

「頼れるのは表情と空気感のみ」

「失敗すれば、連帯責任でチーム全員がビリビリ電流の餌食に！」

なにかとゲームで勝負強い菊池風磨が「これ行けるんじゃない？」と自信をのぞかせる。橋本将生も「逆に行ける」と謎のポジティブさを発揮。果たして、timeleszは「阿吽の呼吸」を見せられるのか？

■名曲のオンパレード！B'z、大塚愛などで大盛り上がり

対決では、誰もが知る名曲が次々と登場。B'zの「ultra soul」や大塚愛の「さくらんぼ」を使ったゲームでスタジオが歓喜と絶叫の渦に包まれる！さらに菊池が「お前、オーディションの時から何も変わってねーな！」と思わず突っ込んだメンバーは一体だれ？そしてゲームをクリアし、豪華なご褒美スイーツをゲットしたのは…？

最後は椿鬼奴姉さんと、ナヲ姉さんとtimeleszが「あの名曲」を歌い上げてブチ上がる！

