主演・内藤剛志 劇場版『旅人検視官 道場修作』6.12公開決定 ティザー予告＆コメント到着
BS日テレで放送されている内藤剛志主演の2時間サスペンスドラマシリーズ『旅人検視官 道場修作』が映画化され、6月12日より全国公開されることが決まった。併せて、ティザービジュアルと特報が解禁となった。
【動画】劇場版『旅人検視官 道場修作』ティザー予告が解禁
『旅人検視官 道場修作』シリーズは、日本各地を舞台に、定年退職した元警視庁検視官・道場修作が亡き妻の雑記帳を手に旅をしながら事件の真相に迫る物語。温泉地や山岳、歴史ある街並みなど各地のロケーションを背景に、道場の人間味あふれる洞察と地域の人々との出会いが描かれる。BS日テレのオリジナル2時間サスペンスシリーズ「令和サスペンス劇場」にて、2023年12月の第1弾放送以来、最新の第6弾まで制作・放送されている。
今回の劇場版では、引退した伝説の検視官・道場修作が警視庁に緊急復帰？ ドラマ版では語られない道場の過去が明らかになる。出演者やロケ地など詳細はベールに包まれたままで、唯一の手掛かりとなるのは、キャッチコピーに込められたメッセージのみ。「亡き妻との旅 二十年目の真実 歪んだ報償」。このキャッチコピーが示すものとは…。
主演の内藤は「この作品が、皆さまの、それぞれのご記憶や人生にそっと触れるひとときになれば嬉しく思います」とコメントを寄せた。
劇場版『旅人検視官 道場修作』は、6月12日より全国公開。
※内藤剛志のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■内藤剛志（道場修作役）
『道場修作』はまた旅に出ました。
今回は映画という旅です。
テレビシリーズでも、彼は新しい場所で新しいドアや窓を開け、魅力的な人々と出会ってきました。
ですが今回開けた扉は、少し違います。それは過去へと続く扉でした。
道場はその中へ、静かに足を踏み入れていきます。
劇場とは、日常という枠をほんの少し越えることを許してくれる空間なのだと思います。
この作品が、皆さまの、それぞれのご記憶や人生にそっと触れるひとときになれば嬉しく思います。
では皆さま
一緒に旅に出ましょう。
内藤剛志
【動画】劇場版『旅人検視官 道場修作』ティザー予告が解禁
『旅人検視官 道場修作』シリーズは、日本各地を舞台に、定年退職した元警視庁検視官・道場修作が亡き妻の雑記帳を手に旅をしながら事件の真相に迫る物語。温泉地や山岳、歴史ある街並みなど各地のロケーションを背景に、道場の人間味あふれる洞察と地域の人々との出会いが描かれる。BS日テレのオリジナル2時間サスペンスシリーズ「令和サスペンス劇場」にて、2023年12月の第1弾放送以来、最新の第6弾まで制作・放送されている。
主演の内藤は「この作品が、皆さまの、それぞれのご記憶や人生にそっと触れるひとときになれば嬉しく思います」とコメントを寄せた。
劇場版『旅人検視官 道場修作』は、6月12日より全国公開。
※内藤剛志のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■内藤剛志（道場修作役）
『道場修作』はまた旅に出ました。
今回は映画という旅です。
テレビシリーズでも、彼は新しい場所で新しいドアや窓を開け、魅力的な人々と出会ってきました。
ですが今回開けた扉は、少し違います。それは過去へと続く扉でした。
道場はその中へ、静かに足を踏み入れていきます。
劇場とは、日常という枠をほんの少し越えることを許してくれる空間なのだと思います。
この作品が、皆さまの、それぞれのご記憶や人生にそっと触れるひとときになれば嬉しく思います。
では皆さま
一緒に旅に出ましょう。
内藤剛志