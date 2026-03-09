izna、初の日本オリジナル曲「Love All」リリース決定。伊藤園Relax JASMINE TVCMタイアップソングに
グローバルガールズグループ izna (イズナ) が、初となる日本オリジナル楽曲「Love All」を3月16日(月)に配信リリースすることが決定した。
これまでのリリース作でジャンルにとらわれない音楽性と限界のないコンセプト変化を見せつけてきたizna。日本初オリジナル楽曲「Love All」はRelax JASMINE TVCMタイアップソングとして書き下ろされた楽曲となっており、配信日3月16日(月)からは楽曲を使用したTVCMが地上波にて放送される。伊藤園公式YouTubeチャンネルでも同CM映像を公開予定だ。
楽曲「Love All」では、”自分らしさ” ”ありのままの自分” を肯定することで、誰もが自分らしく輝き出せるように願いを込めた。また、堂々とした自信を力強く表現しながらも清純さや癒しの要素も感じられ、iznaの新たな魅力に触れることができるエモーショナルポップソングに仕上がっている。
■Digital Single 「Love All」
2026年3月16日(月)00:00 (JST) Release
Pre-add / Pre-save https://izna.lnk.to/LoveAll
