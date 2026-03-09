後呂有紗アナ、今春から『DayDay.』担当「とてもワクワクしています！」
日本テレビの後呂有紗アナウンサーが、同局系『DayDay.』（月〜金 前9：00）のメインアナウンサーを務めることが9日、発表された。初回出演日は、3月30日となる。
【写真】『DayDay.』に出演する後呂有紗アナウンサー
同番組は、武田真一と山里亮太（南海キャンディーズ）がMCを務め、エンタメやトレンド情報、関心あるニュースや身近な話題まで、世の中の気になる情報を丸ごと届ける。スタジオで毎朝ワイワイ盛り上がり、即興アンケートやチャットで視聴者の意見もリアルタイムでトークに反映する。スマホ片手におしゃべり感覚で見られる爽快・情報エンタメトークショー。
後呂アナウンサーは「初回放送からナレーターとして関わってきた愛着ある番組で、4月からはスタジオで一緒に並んで番組をお送りできること、とてもワクワクしています！」とコメント。「これまでいろんな現場に行かせていただいた報道番組の経験を大切に、楽しいテーマも知っておきたい話題も、皆さんと一緒に疑問を解決していきたいです！アナウンサー大先輩の武田さん、話すといつも優しくツッコんでくれる山里さんと、楽しい朝の時間を作れたらと思っています」と意気込んだ。
