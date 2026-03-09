浜辺美波「この仕事に向いている肌」 “肌健康”測定結果に自信
俳優の浜辺美波が9日、東京ミッドタウン日比谷で行われた「FANCL SKIN PATCH」全国ローンチ発表会に登場。自身の「肌の健康測定」結果を見て、「この仕事に向いている」と自信を見せた。
【写真】綺麗すぎる…！浜辺美波の“肌健康”測定も公開
「FANCL SKIN PATCH」は、肌の「ほんとうのこと」がわかるファンケルが開発したAI角層解析を行う新サービスを発表。浜辺とMrs. GREEN APPLEが、同サービスのイメージキャラクターに就任した。
発表会で浜辺の肌を分析すると、外部刺激への対応力があり、肌が敏感に傾きにくい「抗ストレス力」が高い結果だった。
司会者から「外部刺激系の対応力に優れていて、代謝も活発で、生まれ変わりがスムーズなお肌の持ち主と出ました」と説明された浜辺は「普段から紫外線対策とか気にしていたんですけど、ストレス耐性みたいなものが強いっていう印象はあんまりなくて」と吐露。
「ただ、こうやって改めて結果として見ると、いろんな揺らぎがある中でも、乱れることは少ないなと思っていて。こうやって、実際に肌が私を守ってくれてるんだと思うと、本当に自分の肌をよりいっそう愛しく感じました」「心強い肌で、うれしいですね。この仕事にすごく向いている肌なんじゃないかなと」を笑顔を見せた。
なお発表会には、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）も登場した。
新CMがきょう9日から全国で順次放映開始。またあす10日から15日までの6日間、同所にて、「FANCL SKIN PATCH」POPUP イベント第1弾を開催。同サービスが体験できる（ウェブでの事前予約が必要、先着制）ほか、予約なしで参加が可能な「スキンチェックスコープ」などの無料カウンセリングサービスを体験できる。午前11時から午後7時まで、最終受付は午後6時。
