元ＡＫＢ４８の板野友美が８日、インスタグラムを更新。高級外車の新車をお披露目した。

板野は「新車 と載せるはずだったのにだいぶ経ってしまい半年前の時差投稿」とし、新車・レンジローバーのイヴォーグをお披露目。ボディーカラーが黒であることから、板野もブラックのスタジャン風ジャケットに、黒のキャミソールにミニスカート、黒のブーツというハード目なファッションで新車に花を添えた。

「内装もブラックにするか迷ったけど、子どももいるので砂汚れとホコリが気になりそうで…グレー授（グレーホワイト）にしてみた」と説明。「あと汚れるのを恐れて車内土禁にしてる。足元の砂が気になって毎回掃除機したりコロコロしたり落ち着かない」と車内は土足禁止にしていることも明らかに。

さらに「グーグルマップと車内ナビどっちも設定する（トンネル入って電波なくなるから）。好きな曲かけないと運転できない。その上で携帯充電しながら運転したい。サイドミラーの位置毎回気になる 我ながら友美めんどくさｗ」とかなりのこだわりも見せていた。