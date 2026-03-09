◇第6回WBC1次ラウンドB組 メキシコ―ブラジル（2026年3月8日 ヒューストン）

メキシコの“お祭り男”ランディ・アロザレーナ外野手（31）が試合中の神対応で、観客を沸かせた。

5―0の3回1死、メキシコは先発のウォーカーからラミレスへとスイッチ。ラミレスの投球練習の間に、左翼ファウルゾーンで“超異例”の事態が繰り広げられた。アロザレーナがフェンス越しに、ファンのサインの求めに応じ、次々とペンを走らせる。セキュリティのため、スタッフが駆けつける中、時間の許す限り、ファンに対応した。

アロザレーナは初回1死、左翼左に二塁打を放ち、出塁。二塁上で、お決まりの“腕組みポーズ”を決め、ベンチは大盛り上げた。アロザレーナの一打からメキシコはこの回打者9人攻撃、5安打を集め、4点を先行した。

“お祭り男”の打撃と試合中の異例のファンサービスにネットも沸騰。「自由すぎて好き笑笑」「お客さんにサインしててビックリした。そんなんアリなのかw」「ファンサービスに抜かりないアロザレーナ」など、湧き上がった。