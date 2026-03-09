【難読漢字】食べ物当て「炸鶏」　揚げ物です

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

あなたは読めますか？

「炸鶏」という漢字を読めますか。中国語です。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：ザーギー

炸鶏は、中国語で「鶏を揚げたもの」を意味する言葉で、漢字の通り、鶏肉を油で揚げた料理の総称です。「炸」は油で揚げる、「鶏」は鶏肉を指します。ザージーなどと呼ばれることもあります。

読み方は中国語で「ジャージー」に近い発音です。

日本語の「唐揚げ」と似ていますが、炸鶏はあくまで調理法を示す言葉で、特定の味付けや形を指すものではありません。

炸鶏の特徴は、下味のつけ方や衣の種類が地域によって大きく異なることです。

中国北部では、塩とコショウ、酒、少量のショウガで下味をつけ、薄い衣でカリッと揚げることが多く、日本の唐揚げに近いといえます。

一方、台湾の炸鶏は、五香粉やコショウ、ニンニクをきかせた濃い下味が特徴で、衣には地瓜粉（サツマイモの粉）が使われます。これによって表面がザクザクとした独特の食感になります。

揚げたてを紙袋に入れて食べる屋台のスタイルが定番です。夜市で売られる「炸鶏排（ジーパイ）」はその代表で、顔ほどの大きさの鶏むね肉を薄く叩いて伸ばし、スパイスをまぶして豪快に揚げたものです。

ちなみに、北海道の唐揚げ「ザンギ」という名前の由来ともいわれています。

