「初めて見た」「胸が熱くなる」日曜の夜に届いた朗報！日本サッカー界“待望の瞬間”にネット歓喜！「神すぎ！」「痺れた」
日曜日の夜、待望の瞬間が訪れた。
現地３月８日に開催されたエールディビジの第26節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、NACとアウェーで対戦。３−３のドローに終わった。
この試合で、12月６日のズウォーレ戦以来、３か月もゴールから遠ざかっていた上田がついにスコアシートに名前を載せる。19分、右CKに渾身のヘッドで合わせて、先制点を叩き出した。
トンネルから抜け出した27歳のストライカーは、これだけでは終わらない。２−３と逆転されて迎えた53分、左サイドからのクロスをまたも頭で捉え、ネットを揺らしてみせた。
２ゴールの活躍にファンは歓喜。インターネット上では次のような声が上がった。
「エースの帰還」
「魂のヘッドすごすぎる」
「待ってましたよ綺世さん」
「復活キター！」
「いや...すっご！！ おかえり」
「ケチャップドバドバだな」
「マジでヘッド神すぎ！」
「『これぞ上田綺世』って感じだった。２ゴールで完全に復活アピールだし、ここからさらに量産してほしい」
「あのドンピシャヘッドは痺れた。日本代表でもこの調子で頼む！」
「マジでエース復活すげえわ！！！」
「魂のダイビングヘッド、本当に胸が熱くなる瞬間ですね」
「こんな喜んでる上田初めて見た」
「上田が吠えるのは珍しい」
エースの復活は日本代表にとっても朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これぞ上田綺世！日本のエースが魂の２ゴール
