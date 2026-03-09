8日に投開票が行われた石川県知事選挙は、前金沢市長で新人の山野之義氏が初当選しました。

一方、2期目を目指した現職の馳浩氏には、県内19市町の市長や町長が支持しました。また、自民党や日本維新の会の推薦を受けたほか、選挙戦では高市早苗総理が応援に駆けつけるなどしましたが、及びませんでした。

8日の夜遅くに落選が決まった馳氏の敗戦の弁です。

「県政に停滞は許されない」 悔しさもにじませ

石川県知事選挙・敗れた馳浩氏「改めて、まず今日までお支えをいただいた多くの皆さん方に感謝を申し上げます。本当にありがとうございました（拍手が送られる）。そして、この結果をしっかりと受け止めたいと思います。同時にですね、私どもの望む復旧、復興は道半ばであります。そして、県政に停滞は許されない。県内の19市町にはそれぞれ課題もこざいます。私自身、まずは今回の結果を厳粛に受け止めて、今後私自身がどういう風に関わることができるのか、そういったことを含めて考えていきたいと思っていますが、まずはこういう結果になりましたことは、ひとえに私の責任であります。大変みなさん、申し訳ありませんでした。」