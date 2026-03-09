【Ｃ大阪】ＧＫ中村航輔選手のＰＫストップに秘密あり！？　加地亮が指摘「右側にしか飛んでいない」【KICKOFF！KANSAI】

百年構想リーグのセレッソ大阪対清水エスパルスをピックアップ。ゲストのＧＡＫＵ−ＭＣさんとともに、中村航輔選手のＰＫストップについて白熱した議論を交わした。ＭＣの加地亮さんはある“法則”を指摘し「頭脳とテクニック」を褒め称えた。



▼ＧＡＫＵ−ＭＣさんがゲストで爆笑トークを展開



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。北中米ワールドカップ（W杯）まで１００日を切り、ラッパーのＧＡＫＵ−ＭＣさんをゲストに迎えた。





ＧＡＫＵ−ＭＣさんはロックバンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿さんとのユニット「ウカスカジー」を結成し、日本サッカー協会公認の応援ソング「勝利の笑みを 君と」を制作、提供。またＪリーグの月間表彰の選考委員会特任委員も務める。注目したのは百年構想リーグ第５節セレッソ大阪対清水エスパルス。０―０でＰＫ戦に突入し、Ｃ大阪の元日本代表ＧＫ・中村航輔選手が２本止める活躍を見せた。ＧＡＫＵ−ＭＣさんは「中村選手のセーブ、長崎戦もそうだったけど存在感がすごい」と、経験値が生み出す“圧”に驚いた。一方でＭＣの加地さんはある共通項をズバリ指摘。「中村選手から見て右側にしか飛んでいない。動きを見ていたのもあると思うけど、ある程度決まっていたと思う。頭脳とテクニック」と、絶賛した。気合いが込められた中村選手のＰＫストップ。駆け引きの重要さにスタジオも大盛り上がりだった。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２６年３月８日（日）収録より）