日本テレビ黒田みゆアナ『DayDay.』3月末で卒業を生報告「3年間、お世話になりました！」
日本テレビの黒田みゆアナ（27）が、9日放送の同局系『DayDay.』（前9：00）に生出演。3月末をもって、同番組から卒業することを生報告した。
【番組カット】ドッキリで就任を知った黒田みゆアナ
武田真一氏から「きのう発表されましたけど、黒田さん『DayDay.』を卒業して、4月から『シューイチ』に」と向けられた黒田アナは「お時間いただき、ありがとうございます」とあいさつ。
続けて「4月から日曜『シューイチ』のMCを、中山秀征さんと担当することになりまして、それに伴って、『DayDay.』をこの3月で離れることになりました。3年間、お世話になりました！ありがとうございました」と呼びかけた。
同番組では、エンタメやトレンド情報、関心あるニュースや身近な話題まで、世の中の気になる情報を丸ごと届ける。スタジオで毎朝ワイワイ盛り上がり、即興アンケートやチャットで視聴者の意見もリアルタイムでトークに反映。スマホ片手におしゃべり感覚で見られる爽快・情報エンタメトークショーとなっている。
黒田アナは、2023年4月の番組スタート時から、山里亮太、武田真一氏とともに届けてきた。4月からは、同局系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55〜、日曜 前7：30〜）の日曜4代目MCとして加入する。
