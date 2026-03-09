第1子妊娠中の藤田ニコル、ふっくらお腹披露「もうメディアに出るお仕事はあと3回」産前の思いつづる
【モデルプレス＝2026/03/09】モデルの藤田ニコルが3月8日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹が際立つ近影を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル「だいぶ大きくなってきた」ふっくらお腹際立つ最新ショット
藤田は「またまたお友達にお祝いしてもらっちゃった」と報告し、友人に祝福された際の様子を公開。「もうメディアに出るお仕事はあと3回」「なんだかあっという間に感じます…」と綴り、ピンク色のタイトなトップスを身に纏い、ケーキを片手にふっくらとしたお腹に手を添えた幸せ溢れるソロショットなどを載せている。
この投稿に、ファンからは「お腹がだいぶ大きくなってきたね」「ピンクのお洋服がとっても似合っていて可愛いです」「お仕事あと3回なんですね、寂しいけれどゆっくり休んでください」「もうすぐ赤ちゃんに会えるね」「母子ともに健康で元気な赤ちゃんが産まれますように」「産休前のラストスパート頑張ってください！ずっと応援しています」といった声が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
◆藤田ニコル、ふっくらお腹際立つ近影ショット公開
◆藤田ニコルの投稿に反響
