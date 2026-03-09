◆ＷＢＣ １次ラウンド Ｄ組 ドミニカ共和国１２―１オランダ＝７回コールド＝（８日・米マイアミ＝ローンデポパーク）

優勝候補のドミニカ共和国がオランダ相手に序盤から猛攻。４本塁打すべてが、走者を置いた場面で飛びだす効果的な一発攻勢でオランダにコールド勝ちした。

試合を優位に進めたが、ベンチで険しい表情を見せていたプホルス監督に、会見では現地メディアが「怒っているように見えた。何を考えていたのか」と質問。指揮官は「いや、何でもない。ただベンチの選手たちにチャンスを与えようかと考え、フリオと話していただけだ。私の顔に感情が出ているのは、相手を尊重しなければならないからだ。我々の目標は試合に勝つことだ。そして終わるまでは、このショーは選手たちのものだ。私のショーではない。選手たちは今のところ素晴らしい仕事をしている」と釈明した。

ドミニカ共和国はベネズエラと並んで２勝０敗。１位進出決定の日本との準々決勝は、両チームの対戦で負けたチームが対戦することになる。コールド勝ちで順調な連勝発進にも、「１点差でもコールドでも、いちばん大事なのは試合に勝つこと。私たちの使命はこの大会で優勝することです。それが目標です。良い投手陣、良い守備、そして試合に勝つためにベンチで必要な采配をする。それだけです」と気を引き締めた。