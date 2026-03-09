ヴィタメールのイースターギフト登場♡うさぎチョコと春限定焼き菓子BOX

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」から、春の贈り物にぴったりなイースターギフトが2026年3月16日(月)より登場します。卒業や入学、就職などお祝いの機会が増えるこの季節に向けて、華やかな焼き菓子の詰め合わせや、可愛らしいうさぎのチョコレートをご用意♡春らしいデザインと上品な味わいで、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりのラインナップです。

春限定の焼き菓子ギフトBOX

春らしいたまご型のBOXに、ヴィタメール自慢の焼き菓子を詰め合わせた「プランタン・ガトーBOX」。

イースターエッグをイメージしたパッケージには、野原で遊ぶうさぎたちが描かれており、見た目にも華やかなギフトです。

中には、ふんわりと風味豊かに焼き上げたロイヤル・マドレーヌと、焦がしバターが香ばしいフィナンシェを詰め合わせ。バニラやショコラ、アーモンドのやさしい甘さが広がる、贅沢な味わいを楽しめます。

プランタン・ガトーBOXは、7個入で価格1,944円（税込）。内容はフィナンシェ×2個、フィナンシェ・オ・ショコラ×1個、ロイヤル・マドレーヌ（バニラ／ショコラ）×各2個。

販売期間は3月16日(月)～4月12日(日)です。

かわいいうさぎのチョコレート

イースターに欠かせないモチーフといえば、やっぱり“うさぎ”。ヴィタメールでは、笑顔が愛らしい「スマイルうさぎ」のチョコレートも登場します。

チョコレートの中にはヘーゼルナッツのプラリネを閉じ込め、ハート型のショコラとカラフルなドラジェを添えた特別なギフト仕様。

味わいはミルクチョコレートとホワイトチョコレートの2種類をご用意しています。

スマイルうさぎ（ミルク／ホワイト）は、価格2,484円（税込）。販売期間は3月16日(月)～4月12日(日)となっています。可愛らしい見た目で、贈り物にもぴったりのイースターチョコレートです♪

※店舗により発売日や商品のお取扱い状況が異なる場合がございます。

春の贈り物にぴったりのイースターギフト

ヴィタメールのイースターコレクションは、春のお祝いシーズンにぴったりの華やかなスイーツギフト。

可愛らしいうさぎのチョコレートや上品な焼き菓子の詰め合わせは、感謝の気持ちを伝える贈り物にもおすすめです♡

季節限定の特別なギフトは毎年人気のため、気になる方は早めにチェックしてみてください。春らしい甘いひとときを、ヴィタメールのスイーツとともに楽しんでみてはいかがでしょうか。