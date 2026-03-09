放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

次回『豊臣兄弟！』あらすじ。明智光秀から上洛要請を受けた信長。その妨げとなる浅井長政に対し、信長は…

ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストが続々と発表されています。

今回は越前の戦国大名・朝倉氏の一門のある人物をご紹介！

ーーー

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

朝倉景鏡

ーー越前の戦国大名・朝倉氏の一門で、義景の従弟。織田信長を警戒し、越前を守るべく浅井長政に働きかけるが……。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

＜池内万作さん コメント＞

■出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。

朝倉景鏡は世間では「卑劣な裏切り者」のような印象を持たれているようですが、そこがなんとも「おもしろそう」だと思いました。

■実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。

戦国時代の武士はどのような倫理観や死生観を持っていたのだろうか、それは今の自分たちとはまるで異なるものなのか、やはり人間っていつの時代も変わらないと思うのか。そんなことを考えていたような気がします。

あと久しぶりに着た甲冑が重かった（笑）。

ーーー

【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

X：nhk_toyotomi

Instagram：nhk_toyotomi