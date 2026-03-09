新型BEV「bZ4Xツーリング」登場

2026年2月25日、トヨタは新型バッテリーEV「bZ4Xツーリング」を発売しました。新たにラインナップへ加わったこのBEVについて、SNS上では外観や走行性能、価格に関する投稿が見受けられます。

トヨタ「bZ4X」は2022年に登場したトヨタ初の量産EVです。スバルと共同開発したEV専用プラットフォームを採用するSUVタイプのBEVとして展開されてきました。

今回のbZ4Xツーリングは、その派生仕様という位置付けではなく、新規車種として設定されています。

グレード構成はZのみで、駆動方式はFWDと4WDを設定。トランスミッションは電気式無段変速となります。

一充電走行距離はZ・FWDで734km（WLTCモード）と公表されています。4WDモデルは前後に高出力eAxleを搭載し、システム最高出力280kWを発揮。0-100km／/h加速は4.5秒（Z・4WD・社内測定値）とされています。

バッテリー総電力量は74.69kWhです。急速充電については、一定条件下において10％から80％まで最短約28分と案内されています（150kW級充電器使用時など）。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベース2850mmです。荷室容量は通常時619リットル、リアシート格納時は1240リットルと公表されています。従来のbZ4Xと比較して荷室空間が拡大されている点も特徴。

エクステリアでは、ブラック加飾を取り入れたリアまわりやルーフレールを採用。前後にはスキッドプレート風の意匠を取り入れています。20インチアルミホイールはメーカーオプション設定です。

インテリアは水平基調のインストルメントパネルを採用し、14インチセンターディスプレイを配置。ナビゲーションやオーディオ機能などを統合しています。インテリアカラーはブラックとカーキの2色です。

安全装備ではトヨタセーフティセンスを採用。衝突被害軽減ブレーキのほか、プロアクティブドライビングアシストなどを搭載します。また、高速道路での運転支援機能や駐車支援機能も用意。

こうした新型車の登場に対し、SNSでは「素のbZ4Xよりデザインにまとまりがあって良きかな」「かっこええやん」といった外観を支持する声や、「普通に良いクルマだと思う。航続距離も伸び、ラゲージもbZ4Xより広い」とスペック向上を評価する投稿が見られます。

また、「ここ最近またガソリン高いし、bZ4Xツーリングとかありかなって思えてきた」と検討を始めるユーザーがいる一方で、「この価格差だとbZ4Xでいいかな」と比較検討時の懸念や、「今bZ4Xツーリング注文中ですが、150kWの充電設備が少ないのに驚きです」とインフラ整備の重要性に言及する声もありました。

bZ4Xツーリングの価格（消費税込）はFWDが575万円、4WDが640万円です。